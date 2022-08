Questo Masterizzatore DVD/CD esterno permette di leggere e scrivere tutti i dischi ottici ad esclusione dei Blu-Ray. E oggi è super conveniente, costa solo 18€ incluse spedizioni Prime.

Anche se oramai si fa tutto in streaming, via Internet, o con memoria allo stato solido, un lettore ottico torna sempre utile, magari per recuperare i vecchi filmati e salvarli su HD o SSD, prima che il tempo logori per sempre i dischi. O anche solo per ridare dignità ai vecchi DVD pagati a caro prezzo a suo tempo, perché no. Oppure per re-installare OS X sui vecchi computer con SuperDrive in panne.

Tanto più che un masterizzatore esterno costa pochissimo, oggi ancora di più. Con una spesa irrisoria solo 18€ con disponibilità immediata, potrete accedere in lettura e scrittura all’archivio di CD e DVD che prende polvere in garage.

Questo modello poi non è soltanto compatibile con Mac e PC, ma masterizza anche i CD-RW e tutti i formati DVD con velocità massima di 8x e 24x a seconda del formato. Plug&Play ed autoalimentato, basta inserire l’USB ed è subito operativo.

Acquista questo Masterizzatore DVD/CD esterno a 18€ su Amazon e riporta in vita i tuoi ricordi prima di perderli per sempre. Perché i ricordi non hanno prezzo.