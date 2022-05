Masterizzatore CD Esterno Slim per Mac e PC: 27€

Interfaccia USB3.0 e TYPE-C 2 in 1】L’unità DVD esterna è il compagno perfetto per MacBook / MacBook Pro / Apple MacBook Air e altri computer / laptop / dispositivi con interfaccia USB o di tipo C. Se hai bisogno di un’interfaccia USB o C-type, può soddisfare le tue esigenze. La combinazione 2 in 1 migliora notevolmente la praticità.