MASSIMO COMFORT al pc con il Mouse verticale a PREZZO MINI

Anche dopo ore e ore al pc finalmente non dovrete più combattere con mano e polso indolenziti grazie al Mouse Verticale Wireless Trust Verto! Oggi è disponibile su Amazon a soli 23,67€, con un eccezionale sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna possibile anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’offerta così è davvero conveniente, non fatevele sfuggire!

Trust Verto Mouse Verticale Wireless: massima comodità ed efficienza dopo ore al pc

Il Trust Verto è il mouse verticale wireless che rivoluzionerà il vostro modo di lavorare. Questo dispositivo presenta un design unico e pensato per il massimo comfort.

Dotato di tecnologia wireless avanzata, vi offre libertà di movimento e un’esperienza di utilizzo senza confronti. E con un prezzo così conveniente, non c’è modo migliore di fare un investimento intelligente per la vostra postazione di lavoro.

Ma non lasciatevi ingannare dal prezzo ridotto. Il Trust Verto non fa compromessi in termini di specifiche tecniche. Il mouse verticale dispone di un sensore di alta precisione, che vi offre un controllo del cursore senza eguali. Con una risoluzione regolabile fino a 1600 DPI, è perfetto per qualsiasi tipo di lavoro, dalla grafica alla navigazione sul web. E con i suoi 5 pulsanti programmabili, potete personalizzare il vostro Trust Verto per adattarlo perfettamente alle vostre esigenze.

Inoltre, il Trust Verto è compatibile con tutte le principali piattaforme, tra cui Windows, macOS e Linux. Quindi, qualunque sia il vostro ambiente di lavoro, potrete sfruttare i vantaggi di questo mouse ergonomico. Infine, con la sua batteria ricaricabile, potrete lavorare senza interruzioni per ore.

Questo mouse verticale è dotato anche di una batteria ricaricabile, quindi non dovete preoccuparvi di sostituire le batterie. Basta ricaricare il mouse e siete pronti per un’altra sessione di lavoro

Ad oggi il Trust Verto Mouse Verticale Wireless è disponibile su Amazon a soli 23,67€ grazie ad uno sconto del 21% sul prezzo originale. Aggiungetelo al vostro carrello oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.