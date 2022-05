Marshall Mode II: ottima alternativa AirPods Pro, minimo storico 109€

I Marshall Mode II sono tra i pochi auricolari True Wireless In-ear che possono competere davvero con AirPods. E oggi sono al minimo storico, solo 109€ invece di 180€.

Acquista Marshall Mode II a 109€ invece di 180€

I Marshall Mode II sono auricolari true wireless progettati per offrirti un’esperienza audio davvero notevole. Offrono 25 ore di riproduzione continuativa con la custodia di ricarica, che puoi tenere comodamente in tasca, con un’esperienza d’ascolto ergonomica e comoda per tutto il giorno, e un design estremamente durevole.

Includono la tecnologia Bluetooth 5.1, per controlla musica, chiamate e tanto altro con un semplice tocco. La custodia di ricarica portatile può ricaricare le cuffie quattro volte.

“Fedeli alle Marshall” dice un utente su Amazon. “Ho avuto tutti i modelli, resto fedele al marchio. Da quasi un anno che le uso per andare a correre e ho corso anche con pioggia. Mai un difetto. A me piacciono perché ascoltando metal i bassi si sentono.” E “Eccellente qualità” chiosa un altro.” Insomma, sono da provare.