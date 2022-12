È lui, è l’altoparlante Bluetooth più amato in assoluto o quasi. Durante l’ultimo Black Friday è andato a ruba, ma ora è tornato su Amazon con disponibilità immediata e con consegna prima di Natale. Sto parlando del Marshall Acton II, ora acquistabile a 261 euro e con spedizione gratuita per gli abbonati a Prime.

Marshall Acton II

Più delle specifiche tecniche (non perché siano poco meritevoli), di questo altoparlante Bluetooth, a catturare l’attenzione è principalmente il design. Noterai infatti classici dettagli Marshall, come il rivestimento in vinile ruvido, la griglia, il caratteristico logo, completano la resistente struttura in legno di Acton II.

Sul lato anteriore del diffusore spicca una piastra in ottone con inciso “1962”, l’anno di fondazione dell’azienda: un discreto richiamo alla storia del marchio e a oltre 50 anni di massimo volume. Sulla parte alta invece trovi tutto il necessario per ottimizzare l’audio secondo le tue preferenze, come i potenziometri.

Amplificazione da 30W in classe D per il woofer

Due amplificatori in classe D da 15 Watt per i tweeter

Gamma di frequenza: 50–20,000 Hz

Bluetooth 5.0, per una stabilità di connessione in un raggio di circa 10 metri

Ottimizza la tua musica secondo le tue preferenze con l’app Marshall Bluetooth (la puoi scaricare gratuitamente da qui) o i controlli analogici sul pannello superiore del tuo diffusore

Usa l’ingresso da 3,5 mm se preferisci un’esperienza di ascolto analogica

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.