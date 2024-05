Mantieni i tuoi dispositivi sempre carichi con il powerbank da 26800mAh in OFFERTA

Avere a disposizione un powerbank è molto utile per chi si trova spesso ad essere in giro e necessita di ricaricare i propri dispositivi e oggi, su Amazon, il powerbank da 26800mAh viene messo in sconto del 29% per un prezzo finale di 22,60€.

Powerbank da 26800mAh ad un prezzaccio su Amazon

Il power bank da 26800mAh offre una capacità enorme, in grado di caricare la maggior parte dei telefoni per 7-8 volte, garantendo fino a 8 giorni di utilizzo illimitato per carica. Con questo dispositivo, non dovrai più preoccuparti di perdere il contatto con qualcuno a causa della mancanza di energia.

Dotato di 4 uscite, il power bank permette di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per condividerlo con famiglia e amici. La velocità di ricarica rapida 3.0A garantisce una velocità 2,5 volte superiore rispetto ai normali powerbank, riducendo notevolmente i tempi di ricarica per i tuoi telefoni.

Un altro punto di forza di questo caricatore portatile è il display digitale a LED alla moda, che mostra con precisione la potenza rimanente in percentuale. Questo indicatore elimina l’incertezza su quando sarà necessario ricaricare il powerbank, permettendoti di sapere sempre quanta energia ti rimane prima di uscire.

Il design del powerbank è raffinato e compatto, rendendolo facile da tenere in mano e comodo da mettere in tasca o in borsa. È il miglior partner per feste, appuntamenti, lunghe distanze, viaggi d’affari e voli aerei grazie alla sua portabilità incredibile. La sicurezza superiore è garantita dal circuito intelligente integrato, che offre protezione da sovraccarico e cortocircuito.

Su Amazon, oggi, il powerbank da 26800mAh viene maxi scontato del 29% e venduto al prezzo totale di 22,60€.

