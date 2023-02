Magsafe per iPhone: ecco cos'è e quali accessori esistono

MagSafe è un sistema di ricarica wireless ad anello magnetico lanciato da Apple con iPhone 12. Il design a forma di anello permette una connessione magnetica forte e stabile al telefono, garantendo che il dispositivo resti in posizione durante la ricarica. Inoltre, la tecnologia MagSafe permette di allineare facilmente il telefono alla base di ricarica e di evitare la presenza di fili o porte USB sul dispositivo stesso. Ciò ha permesso di creare un’infinità di accessori che si agganciano i sganciano in un istante, senza meccanismi né blocchi. Ne esistono tantissimi: ecco i più utili e diffusi.

Vantaggi di MagSafe

La tecnologia MagSafe offre numerosi vantaggi agli utenti. In primo luogo, garantisce una ricarica veloce e affidabile, con la possibilità di ricaricare l’iPhone fino al 50% in soli 30 minuti. Inoltre, il design a forma di anello permette una connessione magnetica poderosa e stabile, garantendo che il dispositivo resti in posizione durante la ricarica. Anche durante una corsa in auto su strade dissestate.

Accessori MagSafe

Gli accessori MagSafe sono progettati per funzionare con iPhone 12 e i successivi modelli. Ecco una lista degli accessori MagSafe più utili e diffusi:

Cover protettive MagSafe: queste cover sono progettate per adattarsi perfettamente all’iPhone, offrendo una protezione totale contro graffi, urti e cadute. Sono disponibili in diverse texture e colori, per soddisfare le esigenze estetiche degli utenti. Si parte da soli 15€ su Amazon. PowerBank Magsafe: La comodità di un powerbank con la comodità di ricaricare iPhone senza cavi. Solo 35€ su Amazon. Portafoglio Magsafe: questo accessorio ti permette di trasportare facilmente le tue carte di credito o di identità, adattandosi perfettamente alla back-cover dell’iPhone. Da 12€ e spiccioli incluse spedizioni. Supporti per la ricarica MagSafe: questi supporti ti permettono di ricaricare il tuo iPhone in modo semplice e veloce, in qualsiasi posizione tu lo desideri. Solo 15€ su Amazon. Supporto MagSafe: Ne esistono da scrivania, da auto, da moto o da bici, insomma c’è l’imbarazzo della scelta. E costano niente, meno di 20€ spedito.

Se vuoi aggiornamenti su Magsafe per iPhone: ecco cos'è e quali accessori esistono inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.