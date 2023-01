Il suo debutto c’è stato con iPhone 12 e subito ha attirato lo sguardo della community. Sto parlando della tecnologia MagSafe di Apple, che consente l’utilizzo di appositi accessori da agganciare magneticamente al retro degli smartphone del gigante californiano. Quelli più gettonati e richiesti sono legati alla ricarica, quindi power bank, caricabatterie wireless e così via.

Oggi su Amazon trovi in offerta a 99,99 euro il MagSafe Battery Pack di Apple, una sorta di batteria aggiuntiva che puoi utilizzare dove e quando vuoi, a patto che tu abbia un iPhone 12/13/14. La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Il MagSafe Battery Pack si aggancia in un attimo, è compatto e facile da usare, e ti permette di ricaricare il tuo smartphone al volo ovunque sei. I magneti si allineano alla perfezione e lo tengono saldamente unito al tuo iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14 o iPhone 14 Pro per una ricarica wireless sicura e affidabile. Non c’è bisogno di accenderlo o spegnerlo: funziona in automatico, e non interferisce con portachiavi elettronici e carte di credito.

Per una ricarica ancora più veloce, puoi usare il MagSafe Battery Pack insieme a un alimentatore da 27W o superiore, come quelli in dotazione con i MacBook. E se colleghi un cavo Lightning, potrai usarlo come caricabatterie wireless e avere fino a 15W di potenza.

Fino al 70% di carica aggiuntiva con iPhone 12 mini o iPhone 13 mini

Fino al 60% di carica aggiuntiva con iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14 o iPhone 14 Pro

Fino al 40% di carica aggiuntiva con iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus o iPhone 14 Pro Max

Di seguito trovi tutti i modelli di iPhone compatibili con il gadget MagSafe:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.