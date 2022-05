Magic Keyboard con tastierino numerico: massima praticità e niente fili

Quando Apple lanciò la sua tastiera senza fili in alluminio, pensò soprattutto alla praticità e dunque ridusse dimensioni e form factor, eliminando tutto il superfluo: quella è anche la versione che vi ritrovate acquistando un Mac nuovo. Non tutti sanno però che ne esiste anche una versione di Magic Keyboard con tastierino numerico (argento o nera) che vi tornerà estremamente utile.

Il layout della Magic Keyboard con tastierino numerico è molto più ampio di quella standard; ha lo stesso profilo sottile dell’altra, il medesimo meccanismo a forbice ma in più integra i numeri anche sulla destra, oltre ai controlli per scorrere i documenti, e i tasti freccia di dimensioni standard.

Questa peculiarità la rende perfetta non soltanto per lavorare con fogli di calcolo e applicazioni tipo Numbers Excel, ma anche per i videogamer. Inoltre, maggiore spazio significa anche più batteria: l’autonomia è di un mese d’uso continuato su singola carica.

Tenete presente inoltre che, se per qualche ragione doveste aver bisogno di una connessione fisica, potete convertirla in una tastiera tradizionale attraverso il cavo lightning-USB in dotazione. Cosa che torna utile con sistemi operativi più datati o computer diversi da quelli Apple.

Di listino, la Magic Keyboard con tastierino numerico costa 149€ in entrambe le colorazioni; ma su Amazon si riesce a trovare a partire da 99,99€ comprese spedizioni Prime. Uno sconto del 26%. Ecco dunque i prezzi:

