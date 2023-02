Magic Keyboard con tastierino numerico: ecco il clone low-cost

Sembra in tutto per tutto la Magic Keyboard di Apple; è in alluminio e ha perfino tasti specifici per il Mac, inclusi Luminosità, Exposé, Volume e riproduzione musicale. Eppure costa meno di un quarto dell’omologo con la mela. Ecco il clone della tastiera Apple (con tastierino numerico) da acquistare subito.

La tastiera Omoton è un’opzione ideale per coloro che cercano una tastiera affidabile e funzionale per il proprio Mac. Progettata specificamente per macOS, è compatibile con una vasta gamma di computer Apple, tra cui MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac e iMac Pro.

Una delle caratteristiche più interessanti è la sua capacità di connettersi a tre dispositivi contemporaneamente tramite tre profili Bluetooth diversi. Questo significa che puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro, a seconda delle tue esigenze, senza dover scollegare e ricollegare continuamente la tastiera.

Inoltre, la tastiera Omoton ha un design ergonomico e silenzioso, grazie alla costruzione a forbice che bilanci la pressione e fornisce un supporto stabile durante l’uso. Ciò implica che puoi digitare per ore senza affaticare le dita o disturbare gli altri intorno a te.

La tastiera è ricaricabile tramite una porta USB-C e raggiunge il 100% in appena 2 o 3 ore. La batteria ad alta capacità garantisce inoltre una lunga durata, per un uso continuo senza interruzioni.

Il layout della tastiera a tre zone, con tasti multimediali e tasti freccia e numerici, offre un’esperienza di digitazione completa e personalizzabile. Inoltre, i tasti sono ben distanziati e facili da premere, per una digitazione precisa e veloce. E tra l’altro, ha un tastierino numerico integrato, cosa che oramai è diventata introvabile sulla Magic Keyboard ufficiale.

Acquista ora la tastiera Omoton per Mac su Amazon, e se ti iscrivi a Prime la consegna rapida è anche gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.