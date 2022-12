Macchine Nespresso: i modelli top da regalare a Natale 2022

Perfette come regalo di Natale, ma anche per creare un momento di relax in ufficio o a casa, le Macchine Nespresso sono uno dei prodotti più gettonati delle feste. Facilissime da usare, pratiche e igieniche, permettono di conservare al meglio le proprietà e il gusto non solo del caffè, ma anche di cioccolata, cappuccino, tè e tisane. Ecco quindi, i migliori 5 modelli top di Macchine Nespresso per farsi il caffè come al bar.

Ha Tutto

Costa quel che costa ma è davvero una fuoriclasse nel suo comparto. La Nespresso Gran Lattissima EN650.W di De Longhi include infatti una pompa ad alta pressione da 19 bar e l’inimitabile Nespresso Original Line. Permette di ottenere caffè ristretti, espressi o lunghi, e di fare macchiato, cappuccino o semplice latte caldo. È bella da vedere, praticissima, facile da usare e pulire, completa e prodotta al 100% in Italia. La paghi 380€ su Amazon.

Compatta

La Nespresso Essenza Mini EN85.B di De Longhi è una Macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line e pompa ad alta pressione (19 bar). Include un serbatoio dell’acqua removibile da 0,6l ed è capace di creare caffè espressi o lunghi. Super compatta, occupa poco spazio e ha un design elegante e contemporaneo. da posizionarein qualsiasi cucina grazie al suo design compatto ed elegante. In più include Eco Mode dopo 3 minuti di inattività, e spegnimento automatico dopo 9 minuti. Costa 80€ su Amazon.

Qualità e Convenienza

La Nespresso Vertuo Pop Env90.B è una Macchina per Caffè con sistema Nespresso Vertuo Line, dunque può fare davvero tutto, dall’Espresso fruttato e delicato al lungo americano da sorseggiare in tazza, passando per Double Espresso (80ml) e Gran Lungo (150ml). Include la tecnologia Centrifusion che legge il codice a barre sulla capsula e imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela. In omaggio un buono da 20€ spendibile sull’acquisto di prodotti Nespresso, ed è super scontata del 30% su Amazon: la paghi 69€ invece di 99€.

Per Spazi (e caffè) Ristretti

Krups Nespresso Essenza Mini XN1108 è una macchina per capsule caffè Nespresso perfetta per gli spazi più piccoli. Nonostante il formato mignon, include un serbatoio dell’acqua removibile da 0,6l e una pompa ad alta pressione (19 bar) che crea Espresso e Lungo. Ovviamente si basa sulla tecnologia Nespresso Original Line e supporta la modalità Eco Mode con spegnimento automatico dopo 9 minuti.

È super scontata su Amazon, e la paghi solo 75€ invece di 119€ .

Design Eccentrico

La Krups Nespresso Pixie XN3045K è una macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line e pompa ad alta pressione da 19 bar che crea Espresso e Lungo. Include un serbatoio dell’acqua più grande delle altre, da 0,7l, e include un buono da 20€ spendibile per i prodotti Nespresso. Si caratterizza per lo stile grintoso con lati in metallo martellato. Grazie allo sconto del 27% su Amazon, la paghi 109€ invece di 149€ con consegna garantita prima di Natale per chi effettua l’ordine ora.

