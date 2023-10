Macchina per caffè ULTRA COMPATTA De'Longhi: oggi SCONTATISSIMA AL 41%

Pronti a gustare ogni mattina un caffè come quello del bar ma direttamente a casa vostra? Abbiamo una novità esclusiva che vi lascerà a bocca aperta! La De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus, una delle macchine per caffè più amate e ricercate, è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 67,36€, beneficiando di un fantastico sconto del 41%.

Questa è la tua opportunità d’oro per portare l’esperienza del caffè di alta qualità direttamente a casa tua, senza dover spendere una fortuna. Affrettatevi, un’offerta del genere è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire!

De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus: tutte le funzionalità della macchina per caffè

La De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus non è solo una macchina per caffè, è un vero e proprio gioiello tecnologico che combina design elegante e prestazioni eccellenti.

Grazie al suo sistema ad alta pressione di 15 bar , questa macchina è in grado di estrarre ogni aroma e sapore del caffè, garantendovi una crema densa e un gusto intenso, proprio come al bar.

Il pannello touch intuitivo e i 7 livelli di intensità ti permettono di personalizzare la tua bevanda a seconda delle tue preferenze, sia che preferisca un espresso forte o un latte macchiato cremoso.

La funzione “Hot & Cold” consente di preparare bevande sia calde che fredde, offrendovi infinite possibilità per soddisfare il vostro palato. La capsula intelligente regola automaticamente la pressione, la temperatura e il tempo di estrazione per ogni bevanda, assicurando risultati sempre perfetti. E con il serbatoio d’acqua da 0,8 litri , potrete gustare più tazze di caffè senza dover riempire continuamente il serbatoio.

È il momento di elevare la vostra pausa caffè a un nuovo livello di piacere e stile con la De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus. A soli 67,36€ su Amazon grazie ad un incredibile sconto del 41%, questa è la vostra possibilità di entrare nel mondo del caffè gourmet senza uscire di casa. Ogni tazza di espresso sarà un’opera d’arte, approfittatene subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.