Macchina da caffè Nespresso (con 100 capsule IN OMAGGIO) in MEGA OFFERTA

Cosa c’è di meglio che cominciare la giornata con un caffè intenso e cremoso come quello del bar? Da adesso in poi potrete gustare un vero espresso napoletano direttamente a casa vostra con la Macchina da caffè Nespresso Inissia: oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, l’offerta comprende 100 capsule di caffè della Selezione Ispirazione Italiana in omaggio. Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittatene il prima possibile!

Macchina da caffè Nespresso Inissia: caffè come al bar direttamente a casa vostra

La Macchina da caffè Nespresso Inissia è un vero e proprio gioiellino che permette di gustare un ottimo espresso, così come quello del bar, ogni volta che volete direttamente a casa vostra.

Questo dispositivo è compatto, leggero e con un ingombro ridotto: per questo motivo può essere posizionato in qualsiasi ambiente con la massima facilità. Il suo design è elegante e di grande stile quindi si adatta a tutti gli arredamenti, sia in casa che in ufficio

La macchina è dotata di una leva ergonomica ed è semplicissima da utilizzare: l’acqua raggiunge la temperatura ideale in appena 25 secondi e, grazie ad una pompa di 19 bar ad elevate prestazioni, il caffè sarà pronto con un semplice tocco di un pulsante. In più è possibile scegliere tra due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che si preferisce: Espresso e Lungo.

Nella mega offerta sono comprese in omaggio 100 Capsule Nespresso della Selezione Ispirazione Italiana: 20 capsule di Arpeggio, 20 di Roma, 20 di Livanto, 20 Ristretto, 10 capsule di Venezia e 10 di Napoli. Tale selezione utilizza e mixa combinazioni di tostatura scura e chiara con caffè di diversa intensità, assicurando un vero e proprio viaggio fra le note aromatiche dell’espresso italiano.

Oggi la Macchina da caffè Nespresso Inissia, con 100 capsule incluse, è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 31%. Non perdete tempo e preparatevi a gustare un vero espresso da bar direttamente a casa vostra!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.