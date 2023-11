Macchina da caffè De'Longhi Magnifica Evo in DOPPIA OFFERTA (sconto Black Friday+COUPON)

Se desideri un’esperienza di caffè di livello barista a casa, questa è l’occasione perfetta per fare un investimento intelligente! Grazie alle offerte Black Friday oggi la Macchina da caffè De’Longhi Magnifica Evo è disponibile su Amazon a soli 349€, con uno sconto del 14% più un coupon aggiuntivo di 30€.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Questa è un’opportunità unica per gli amanti del caffè di avere a casa un’esperienza di caffetteria di alta qualità, non fartela scappare!

Macchina da caffè De’Longhi Magnifica Evo: caffè eccellente e utilizzo smart

La De’Longhi Magnifica Evo è rinomata per la sua eccellente qualità nella preparazione del caffè .

Dotata di un sistema di macinazione integrato, questa macchina offre la freschezza e l’aroma di un caffè appena macinato ad ogni utilizzo. Con la possibilità di personalizzare grandezza della macinatura, temperatura e intensità, potete sperimentare e trovare il vostro gusto perfetto.

Una delle caratteristiche più notevoli della Magnifica Evo è il suo display intuitivo e comandi semplificati , che rendono la preparazione del caffè un processo semplice e piacevole. Che siate esperti o principianti, potrete facilmente navigare attraverso le diverse opzioni e scegliere la vostra bevanda preferita.

Il design della De’Longhi Magnifica Evo è sia elegante che funzionale . Il suo aspetto moderno si adatta perfettamente a ogni cucina, mentre la costruzione robusta garantisce durata e affidabilità. La facilità di pulizia e manutenzione è un altro punto di forza, con componenti facilmente rimovibili per una pulizia semplice e veloce.

Un altro aspetto fondamentale è il suo sistema di schiumatura del latte , che permette di creare una schiuma ricca e cremosa per cappuccini perfetti. Questa funzionalità

Non perdere questa fantastica offerta! Oggi la Macchina da caffè De’Longhi Magnifica Evo è disponibile a soli 349 euro grazie ad uno sconto del 14% e ad un coupon aggiuntivo di 40 euro. Aggiungi questo goiellino al tuo carrello ora e goditi ogni giorno caffè eccezionali!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.