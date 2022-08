Quando si parla di accessori per certi dispositivi (anche molto costosi), è meglio andare sul sicuro e affidarsi a brand fidati. Come Apple, del resto. Se sei in possesso di un MacBook del 2016 o più recente, ti potrebbero interessare gli sconti che trovi oggi su Amazon sull’alimentatore USB-C da 67W e sul cavo di ricarica da USB-C a USB-C da 2 metri.

L’alimentatore USB-C da 67W è fondamentale per una ricarica efficace, sicura e veloce. È compatibile con molti dispositivi e cavi di ricarica USB-C, ma è pensato per funzionare in modo ottimale con i MacBook Più recenti (a partire dal 2016). Lo puoi usare anche gli ultimi Pro e Air, tra i migliori laptop sul mercato.

È un accessorio compatto, che non occupa troppo spazio e non è nemmeno eccessivamente pesante. Apple lo ha realizzato con la massima cura, come al solito.

Il cavo di ricarica ha connettori USB-C su entrambe le estremità, ed è l’ideale tanto per i MacBook quanto per i più recenti iPad. Ovviamente, lo puoi usare anche con dispositivi che non appartengono all’ecosistema Apple.

È lungo 2 metri (la misura giusta, a mio parere) e soprattutto è incredibilmente resistente. Si sposa alla perfezione con l’alimentatore da 67W, ma è compatibile anche con altri caricabatterie. A patto che abbiano una porta USB-C, ovviamente.