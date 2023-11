MacBook Pro M2 a soli 1300€: CROLLA il prezzo dopo il lancio dei nuovi M3

Dopo il lancio dei nuovissimi MacBook Pro con chip M3, in arrivo sul mercato nei prossimi giorni, Amazon sta lanciando delle offerte succulente sulle versioni precedenti di questi gioiellini! Oggi non potete farvi scappare il MacBook Pro 2022 con Chip M2, disponibile a un prezzo imbattibile di 1.349 euro, grazie a uno sconto esclusivo del 25%.

Questo vuol dire che potrete risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino, e pagare in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Il prodotto è ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, oltre ad essere coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Cosa aspettate? Un’offerta del genere è irripetibile!

MacBook Pro 2022 con Chip M2: tutte le specifiche tecniche

Il MacBook Pro 2022 è un capolavoro di ingegneria e design, alimentato dall’innovativo chip M2. Questo chip non è solo un motore potente per le vostre esigenze quotidiane, ma un balzo in avanti nell’efficienza energetica e nelle prestazioni.

Con l’8-core CPU e l’10-core GPU, il multitasking e le applicazioni graficamente intense sono gestite con una fluidità sorprendente.

E non dimentichiamo i 16GB di memoria unificata e l’immensa capacità di archiviazione SSD di 512GB – spazio e velocità che si adattano perfettamente sia al professionista creativo sia all’utente quotidiano.

Ma cosa rende il MacBook Pro un vero affare a questo prezzo? La risposta è nella sua display Retina che offre immagini nitide e colori vividi per un’esperienza visiva senza pari.

La tastiera Magic Keyboard con il suo meccanismo a forbice rende la digitazione un piacere, e con le porte Thunderbolt, la connettività e il trasferimento dati raggiungono velocità straordinarie.

Non aspettate oltre, un’offerta così non capita tutti i giorni. Il MacBook Pro ricondizionato con chip M2 è una scelta ecologica, economica e tecnicamente superlativa. Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo imbattibile di 1.349 euro, grazie da uno sconto esclusivo del 25%. È il momento di fare vostro questo gioiello tecnologico e di elevarsi al di sopra con Apple!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.