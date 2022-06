MacBook Pro 13: ecco perché conviene acquistarlo oggi

Fra poche ore si svolgerà l’annuale conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori. Sappiamo tutti che nel corso del Keynote troveremo le nuove interazioni del software di iPhone, di iPad, di Mac e non solo.

iQualcuno suggerisce che potremmo assistere anche al debutto del nuovo MacBook Air. Un leak dell’ultimo minuto invece suggerisce la presenza del nuovo Mac Pro. Ad ogni modo, questo potrebbe essere il giorno perfetto per acquistare un laptop della mela con processore M1, soprattutto perché questo verrà sopportato ancora per diverso tempo, ma vediamo perché.

Il computer che vi consigliamo il MacBook Pro da 13“; è stato presentato a novembre 2020 e vanta il processore Apple Silicon. È una scheggia in tutto, può editare i video in 4K o 8K ed è perfetto per chi fa programmazione web, ma non solo. Grazie alla comoda Touch Bar si hanno i principali parametri del computer a portata di mano.

Saremo onesti: questo laptop oggi è un Best Buy. A soli 1229,00€ è da prendere al volo, anche perché presenta uno sconto di circa 200 € rispetto al prezzo di listino. Grazie ad Amazon Prime avrete anche notevoli vantaggi. Non ci credete? Tranquilli, ve li diciamo subito: consegna in poche ore, spedizioni inclusa nel prezzo, assistenza anche la domenica e due anni di garanzia.

MacBook Pro 13, la nostra scelta

Questo computer l’ho utilizzato per oltre un anno per montare video e molti nostri colleghi lo adottano nel loro quotidiano, sia per studiare che per lavorare. La tastiera è ultra comoda e personalmente ve lo posso confermare. Sto scrivendo questo articolo proprio con il suddetto PC. È veloce, precisa, affidabile. Essendo leggero, il computer non peserà troppo nel vostro zaino, anzi. Il design è attualissimo ed è disponibile due colorazioni: silver è space gray.

Come detto, il processore è una bomba: non dovrete nemmeno tenere il software più pesante.giusto per fare un esempio, Final Cut può reggere tranquillamente flussi video in 8K o in 4K HDR. Scusate se è poco. Considerando che vanta un processore di Apple, questo device verrà supportato e aggiornato ancora per molti anni. Sicuramente, riuscirete ad installare macOS 13 e molte sue interazioni future. Approfittatene, perché a 1229,00€, questo è uno dei migliori laptop che si possono portare a casa. Fateci sapere se sarà la vostra scelta e intanto vi ricordiamo l’appuntamento di questa sera sul nostro sito per seguire l’evento Apple.