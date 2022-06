Il nuovo MacBook Air non arriverà in tante colorazioni, pare

Stando a quanto afferma Mark Gurman, il nuovo MacBook Air dovrebbe venir rilasciato in pochissime colorazioni. Questo rumor va decisamente contro rispetto a tutto quello che abbiamo letto noi nei mesi precedenti. Non ci sarà un’ampia gamma di colorazioni come quella dell’iMac.

MacBook Air (2022): solo tre colori al debutto

Di fatto, in un tweet appena pubblicato in rete, il giornalista afferma che MacBook Air (2022) dovrebbe venir commercializzato in grigio siderale, argento e oro. Non ci saranno le tinte frizzanti viste con gli iMac del 2021.

Con il senno di poi, Gurman spiega che tutti i rapporti precedenti erano “troppo esagerati”. L’uomo ha detto di non aspettarsi troppo dai futuri laptop della mela. Solo il Gold potrebbe essere più simile ad una iterazione “champagne” che ad una dorata. Tuttavia, ha anche suggerito di aspettarci – non sappiamo quando – un colore blue simile a quello dell’iMac.

Il fanless del 2022 dovrebbe essere caratterizzato da cornici bianche, da una tastiera abbinata e da elementi che richiamerebbero quelli dell’AiO della mela. A ribadire il rumor sulle diverse colorazioni ci aveva pensato l’analista Ming-Chi Kuo con un tweet pubblicato a marzo scorso.

Inoltre, il nuovo portatile non sarà più “affusolato” come quello attuale; ci sarà una squadratura minimal. Non si sa se avrà un notch.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg — Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022

Infine, i rumor indicano che ci sarà un chipset M2 di nuova generazione, ma Kuo afferma che dobbiamo aspettarci ancora un M1; il design sarà il principale punto di forza di questo laptop. L’Air (2022) dovrebbe essere mostrato durante il keynote di domani, ma non speriamoci troppo. Spesso i rumor non sono attendibili, quindi vi invitiamo a prenderli sempre con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Se volete un laptop economico ma prestante, vi suggeriamo il MacBook Pro da 13″ a soli 1229,00€ al posto di 1479,00€ con spedizione gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime.