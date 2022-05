Apple Watch SE è il più venduto, ma cosa aspettarci dal nuovo modello?

L’OEM di Cupertino a settembre rilascerà la nuova generazione di Apple Watch; quest’anno dovremmo assistere al debutto dei modelli Series 8, dei nuovi Explorer Edition (quelli RUGGED in stile Casio G-Shock) e dei nuovi SE (2022). Su quest’ultima gamma di prodotti c’è molta curiosità; sono in tanti a speculare di tutto e di più sui suddetti terminali e ora apprendiamo che, purtroppo, potrebbero risultare meno interessanti del previsto.

Apple Watch SE (2022): conviene aspettare il nuovo modello?

Apple Watch SE (2022) infatti, dovrebbe godere del medesimo design visto con il modello precedente (nessun bordo squadrato o minimal e nessun pannello flat, a quanto pare) ma pare che disporrà del nuovo processore più veloce. Dovrebbe godere di funzionalità ereditate dagli ultimi modelli (Always On Display), di un’autonomia identica a quella attuale e, forse, nuove colorazioni. Ci saranno, come sempre due varianti (una da 40 e l’altra da 44 mm) e versioni con modem Cellular incluso.

Cosa vi consigliamo noi?

Onestamente, visti i rumor, noi ci sentiamo di consigliarvi l’SE attuale che oggi, ad esempio, si trova su Amazon a soli 289,00€ nella versione da 40 mm con cassa Gold. Il risparmio è notevole, ci sono le spedizioni gratuite comprese nel prezzo e tutta la garanzia del noto portale di e-commerce americano.

Altre news su Apple Watch 2022

Nelle news correlate invece, potrebbero esserci grosse novità sul fronte Series 8: se in passato abbiamo appreso che i nuovi smartwatch non avrebbero goduto di una riprogettazione completa, adesso leggiamo che ci potrebbe essere un design tutto nuovo, con bordi squadrati ereditati dagli iPad e iPhone di ultima generazione. Dovremmo assister anche al debutto del primo sensore per la misurazione della temperatura corporea e del livello di glucosio presente nel sangue.

Dulcis in fundo, ci aspettiamo un nuovo processore, nuovi stili per l’Always On Display e quadranti ancora più interattivi. Apple potrebbe rivoluzionare watchOS 9, stando a quanto si legge in rete, ma questa è solo una speculazione. Vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.