MacBook Air M2: su eBay a 1.199€ con codice sconto

Grazie alla promo di settembre di eBay, anche il MacBook Air con chip M2 è scontato di un extra 15% utilizzando il codice sconto SETT22. Ecco come fare sfruttare la promozione.

Questo codice promozionale dà diritto ad un ulteriore sconto del 15% rispetto ai prezzi già scontati. Per riscattare il buono sconto non dovete far altro che aggiungere al carrello il MacBook Air, inserisci il codice coupon nel campo dedicato nel modulo di pagamento e infine pagare come al solito.

Il MacBook Air M2 è la new entry del listino di Apple ed è pure uno dei notebook più introvabili e ricercati del momento, anche a causa della crisi dei semi conduttori. Leggera, potente ed elegante, in è una macchina eccellente per creare contenuti o fruirne.

Feature MacBook Air 2022

Riprogettato per includere il nuovo chip M2, il MacBook Pro con chip M2 è sottile come il predecessore (1,13 cm), ma incredibilmente robusto grazie alla scocca Uniobody in alluminio. Ma è pure tanto leggero: pesa solo 1,24 kg.

Include un display Liquid Retina da 13,6″ nitido e di elevata qualità, e una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array per effettuare finalmente delle videochiamate di qualità. Il sistema audio invece include quattro altoparlanti con audio spaziale per un suono pieno e avvolgente.

Il chip M2 include una CPU 8-core e una GPU a 8-core con media engine ad alte prestazioni in grado di gestire fluidamente video ProRes 4K e 8K in contemporanea. Il tutto con un’autonomia che dura una giornata intera, pari a 18 ore con un uso normale.

Include infine, Magic Keyboard, Touch ID per sbloccare il Mac e effettuare pagamenti senza password, trackpad Force Touch, connettore MagSafe, due porte Thunderbolt e jack per cuffie ad alta impedenza.