MacBook Air M2: quasi 300€ di sconto, disponibilità immediata

Finalmente una gioia. Il nuovo MacBook Air M2 del 2022 è scontato su Amazon del 15%, nonostante sia uscito da pochissimo. Per qualche assurda ragione, lo pagate ben 280€ in meno rispetto al prezzo di listino: solo 1.599€ per il taglio da 512GB.

È l’ultima novità del listino di Apple ed è pure uno dei notebook più introvabili e ricercati del momento. Il MacBook Air con processore M2 è una macchina leggera ed elegante, in cui batte un cuore estremamente potente.

E il prezzo a cui viene commercializzato oggi è davvero d’eccezione: solo 1.599€ invece di 1.879€ per il taglio con SSD più capiente, 8GB di RAM e tastiera retroilluminata. E la bella notizia è ai vantaggi del super sconto si aggiungo anche quelli dell’impareggiabile rateo Amazon e che permette di ordinarlo senza busta paga né finanziaria anche a rate da 319€ per 5 mesi.

Feature MacBook Air 2022

Il MacBook Air di ultima generazione è stato riprogettato per includere il nuovo chip M2. È sottile come il predecessore (1,13 cm), ma incredibilmente robusto grazie alla scocca Uniobody in alluminio. Ciononostante è leggerissimo, solo 1,24 kg.

Include un display Liquid Retina da 13,6″ molto luminoso, nitido e di elevatissima qualità, e una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array per eccellenti videochiamate. Il sistema audio invece include quattro altoparlanti con audio spaziale che restituiscono un suono pieno e avvolgente durante la visione dei film o nelle chiamate.

Il chip M2 include una CPU 8-core e una GPU a 8-core con media engine ad alte prestazioni in grado di gestire fluidamente video ProRes 4K e 8K in contemporanea. Il tutto con una batteria che dura una giornata intera di lavoro, fino a 18 ore.

Include infine, Magic Keyboard, Touch ID per sbloccare il Mac e effettuare pagamenti senza password, trackpad Force Touch, connettore MagSafe, due porte Thunderbolt e jack per cuffie ad alta impedenza.