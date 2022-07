La nuova generazione con chip M2 è attualmente in fase di pre-ordine (le consegne inizieranno il 15 del mese), ma è parere di molti – ampiamente condivisibile, per giunta – che ad oggi sia consigliabile l’acquisto di un MacBook Air M1. Un notebook top di gamma, performante, esteticamente moderno e, soprattutto, più economico. Se poi consideriamo lo sconto odierno, è ancora meglio.

L’offerta per il Prime Day 2022 è la seguente: MacBook Air M1 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD passa da 1.229 euro a 1.099,99 euro. E se non vuoi pagare l’intera somma, puoi optare per la soluzione in 5 rate offerta da Amazon, senza costi aggiuntivi o nascosti: 220 euro al mese per 5 mesi.

Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno splendido display Retina da 13,3″, che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Tutto gira in modo fluido e senza intoppi grazie al chip M1, realizzato da Apple in quel di Cupertino. È stato creato apposta per il Mac e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, minuscolo circuito (parliamo di 16 miliardi di transistor).