MacBook Air M1: ricondizionato (come nuovo) lo paghi POCHISSIMO

Durante la WWDC 2022 di lunedì scorso, Apple ha presentato i nuovi MacBook Air e Pro da 13“ con processore Apple Silicon M2. I due laptop promettono prestazioni incredibili per la fascia bassa del mercato, ma in realtà sono due computer di alto livello mascherati da entry level. Tuttavia, c’è un particolare che non è passato in osservato agli occhi dei fan: i nuovi computer hanno un prezzo di listino molto più alto di quello della generazione precedente. Se da un lato possiamo capire per il modello senza ventola, l’Air per intenderci, non lo comprendiamo sul modello Pro da 13. Di fatto, l’aumento è superiore alle aspettative ed ecco quindi che sorgono le prime interessanti offerte su Amazon. MacBook Air con M1, in versione ricondizionato come nuovo, con 8 GB di RAM, 256 GB di spazio, in colorazione silver, può essere vostro a soli 845,37€.

Essendo un prodotto spedito da Amazon, è stato certificato e messo a punto dei tecnici del sito, quindi potete stare tranquilli dell’eccellente qualità del dispositivo stesso.

MacBook Air M1: a questo prezzo lo devi prendere ora.

Noi consigliamo ancora da questo perché, nonostante il nuovo modello, questo è ancora ottimo per tutte le operazioni, anche quelle più complicate e che mettono sotto sforzo il processore. Ci si riesce a fare editing video di livello medio alto senza alcun problema, se poi si utilizza Final Cut pro, le cose migliorano in maniera esponenziale.

Apple silicon M1 è uscito due anni fa, ma in realtà è ancora un ottimo chip e verrà supportato dall’azienda ancora per molto, molto tempo.

Questo computer è perfetto poi per gli studenti, ma anche per i professionisti che vogliono un gadget portatile, leggero, con un’autonomia al top e super silenzioso. Come detto, essendo senza ventola, non vi procurerà il minimo fastidio, anche quando farà operazioni complesse come il render di un video in 4K.

Al momento della stesura di questo articolo ci sono solo due pezzi disponibili, entrambi con consegna gratuita per i membri possessori di Amazon Prime. Fate la vostra scelta, ma siete veloci. Non sappiamo quando finiranno le scorte.

EDIT: ne è rimasto solo uno.