MacBook Air M1 256GB a un SUPER PREZZO da Prime Day

Viste le difficoltà (e i prezzi) per reperire i MacBook Air con chip M2 non sorprende che Apple tenga come entry level la precedente generazione. Non solo perché lo scarto prestazionale non è poi così elevato, ma soprattutto perché il MacBook Air M1 ha un rapporto prezzo prestazioni nettamente più favorevole. E oggi lo è ancora di più, grazie ad un super sconto di Amazon che ne abbassa il prezzo da 1.229€ a 1.117€ con disponibilità immediata.

L’offerta riguarda il MacBook Air M1 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD in versione argento. E non ti va di pagare l’intera somma tutta insieme, puoi optare per la convenientissima soluzione in 5 rate offerta da Amazon, senza costi aggiuntivi o nascosti: 223€ al mese per 5 mesi.

Il MacBook Air con chip M1 è l’ultraportatile di Cupertino, leggero e compatto ma potente e veloce. Dispone di un eccellente display Retina da 13,3″ e di un sistema di raffreddamento passivo totalmente privo di ventole, e dunque assolutamente silenzioso.

Il chip M1 è lo stesso che trovi anche sui MacBook Pro, iMac e su iPad Pro. Progettato per il Mac, integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro per prestazioni super.

E poi, a questo prezzo, è ancora più irresistibile. Se insomma avevi una mezza idea di cambiare il portatile, questa potrebbe essere l’occasione che cercavi. Attualmente, il colore Argento è quello che costa me no.