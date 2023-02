Dopo la presentazione dei nuovi MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max è lecito aspettarsi anche un aggiornamento del Mac Studio, attualmente il computer desktop di Apple più potente ed efficiente. Purtroppo, le notizie a riguardo non sono poi così rosee.

Mac Studio con M2 Ultra? Forse non ci sarà

Nell’ultimo “numero” della sua newsletter Power On, l’esperto Mark Gurman – prima firma di Bloomberg per quel che riguarda il mondo tech – spiega che il prossimo Mac Pro con chip Apple Silicon sarà “molto simile al Mac Studio in termini di funzionalità”. Per questo motivo, il gigante di Cupertino potrebbe cambiare la sua strategia e decidere di aggiornare il Mac Studio nel 2024 o 2025, con i chip M3 o M4.

C’è anche un’altra ipotesi da non scartare con tanta leggerezza: una seconda generazione del super computer potrebbe non vedere mai la luce.

Non anticiperei la presentazione di un Mac Studio nel prossimo futuro. Il Mac Pro next-gen avrà funzionalità molto simili allo Studio e sarà dotato del chip M2 Ultra, non dell’M1 Ultra. Per questo motivo, non avrebbe senso per Apple offrire contemporaneamente un Mac Studio M2 Ultra e un Mac Pro M2 Ultra. È più probabile che Apple non aggiorni mai il modello Studio o che tenga duro fino alle prossime generazione del chip M2, quindi M3 o M4. A quel punto, l’aziende potrebbe essere in grado di differenziare meglio i suoi prodotti.

Si parla davvero poco di un upgrade di quello che, almeno all’apparenza, sembra un Mac Mini super-potenziato, anche per il modello attualmente in commercio è assolutamente in grado di soddisfare le richieste di quegli utenti che chiedono il massimo da un computer.

Per quanto riguarda invece il chip in questione, l’M2 Ultra, sarà in grado di offrire prestazioni superiori rispetto ai processori M2 Pro e M2 Max, ora esclusive dei MacBook Pro gettati nella mischia a gennaio. Quando sarà presentato da Apple? Chi può dirlo…

