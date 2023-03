Sei uno studente e vuoi prendere appunti sulle lezioni che segui in aula, oppure partecipi a tante riunioni di lavoro e non vuoi perderti nulla di quello che viene detto. Questi sono solo due esempi, ma in realtà di situazioni in cui è incredibilmente comodo il trucchetto che sto per descriverti ce ne sono tante altre. In sintesi, ti dico che il tuo Mac (iMac, Mac Mini, MacBook…) non solo può prendere appunti al posto tuo, ma può anche riassumerli. Ecco come fare.

Prendere appunti e riassumerli con il Mac: la guida

In pochi e semplici passi, puoi rendere il tuo Mac un alleato perfetto per qualsiasi attività tu voglia svolgere e che comprende parlato, appunti e necessità di sintesi.

Apri l’app Impostazioni di Sistema e, tramite il menu a sinistra, recati in Tastiera. In questa sezione, scorri fino a trovare la voce Dettatura e abilita la funzione posizionando il toggle su “On”.

Ora, restando nella sezione Tastiera di Impostazioni di Sistema, clicca su “Abbreviazioni da tastiera…”. Nel menu a sinistra, vai su Servizi, quindi Testo e applica una spunta alla voce “Riassumi”.

Fatto questo, scegli un’app da utilizzare (Note, ad esempio), poi non dovrai fare altro che dare il via alla registrazione (Modifica > Avvia Dettatura o fn+D) e – dopo aver controllato che non ci siano errori – selezionarlo tutto e riassumerlo. Come? Tasto destro del mouse o del trackpad sul testo selezionato, quindi Servizi e infine Riassumi. Ti si aprirà una così una nuova finestra con il risultato, che potrai in ogni caso modificare in base alle tue esigenze.

Ecco fatto, ora il tuo riassunto è pronto!

