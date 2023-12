MA CHE PREZZO E'? iPhone 12 da 64GB al minimo storico su Amazon

L’Apple iPhone 12 ricondizionato rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 387,00€, grazie a uno sconto del 52%, questo smartphone combina prestazioni avanzate con un design elegante, rendendolo un’opzione attraente per un’ampia gamma di utenti.

L’iPhone 12 è noto per le sue caratteristiche tecniche di spicco. Dotato di un display OLED da 6,1 pollici, offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo ogni esperienza visiva un piacere. La tecnologia di connettività include Bluetooth, Wi-Fi e USB, garantendo una connessione fluida e versatile con una varietà di dispositivi e reti. La capacità di memoria di 64 GB fornisce ampio spazio per app, foto, video e altri dati.

Un aspetto fondamentale dell’iPhone 12 è la sua qualità della fotocamera. Con un sistema di fotocamere avanzato, è in grado di catturare immagini straordinarie in diverse condizioni di luce. La fotocamera principale da 12 MP, insieme alla fotocamera frontale TrueDepth, offre funzionalità come il modo notte, il Deep Fusion e l’HDR intelligente, rendendolo ideale per gli appassionati di fotografia.

Questo modello ricondizionato è stato professionamente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon, garantendo che il dispositivo sia completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Nonostante non sia certificato da Apple, è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno, offrendo tranquillità e sicurezza nell’acquisto.

L’iPhone 12 ricondizionato non solo offre prestazioni eccezionali, ma è anche una scelta responsabile dal punto di vista ambientale. Acquistando un prodotto ricondizionato, contribuisci a ridurre gli sprechi elettronici e prolunghi la vita di un prodotto di alta qualità.

Acquista ora su Amazon e sfrutta questa fantastica opportunità per possedere un iPhone 12 a una frazione del suo prezzo originale!

