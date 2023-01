Se pensi di mandare in pensione quel brutto router del gestore telefonico per passare a qualcosa di più performante e soprattutto dotato di maggiore configurabilità, ecco il prodotto che potrebbe fare al caso tuo. Il Linksys EA6350v4 vanta ottime prestazioni e oggi è anche in super offerta su Amazon: con il favoloso sconto del 65% lo paghi 34,99 euro anziché 100 euro.

Il Router Wi-Fi 5 dual band EA6350v4 di Linksys costituisce un buon upgrade alla rete domestica, perché garantisce un segnale Internet fino a 90m² e un supporto per più di 10 dispositivi wireless. Dotato delle tecnologie MU-MIMO e Wi-Fi 5, il router fornisce segnali con velocità fino a 1,2 Gbps, più che sufficienti per lo streaming in 4K, per giocare online o lavorare da casa; include anche 4 porte Gigabit Ethernet. Queste le feature:

Offre una copertura Wi-Fi fino a 90m², per un Wi-Fi potente in tutta la casa di medie dimensioni

Compatibile con il modem esistente, semplice installazione con l’app Linksys

Goditi streaming in HD 4K, videogiochi, videochiamate e altro ancora in ottima qualità senza interruzioni

Velocità Wi-Fi dual band fino a 1.2 Gbps (2.4 GHz + 5 GHz)

Le porte Gigabit Ethernet forniscono velocità cablate fino a 10 volte maggiori dello standard fast Ethernet; la tecnologia Beamforming focalizza un segnale Wi-Fi veloce dal router direttamente sui tuoi dispositivi, invece di disperderlo

