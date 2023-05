L'UNICO stand per iMac con 4 porte USB incorporate, oggi in sconto!

Amazon offre l’elegante e funzionale Desire2 Monitor Riser Stand a un prezzo incredibilmente ridotto di 75,99€ grazie al 5% applicato. Non solo: questo stand per monitor comprende ben 4 porte USB C integrate! Non perdete l’opportunità di aggiudicarvi questo affare!

Passando alle specifiche tecniche, il Desire2 Monitor Riser Stand è un prodotto di alta qualità costruito in alluminio, un materiale noto per la sua durabilità e la sua leggerezza. Con dimensioni di 40 x 21 x 4.4 cm e un peso di soli 1.15 kg, è progettato per integrarsi perfettamente nel vostro spazio di lavoro​. Uno dei punti forti di questo supporto è l’hub USB integrato. Offre tre porte USB 3.0, che forniscono una velocità di trasferimento dati di 5 gigabit al secondo, dieci volte più veloce rispetto alla norma USB 2.0. Inoltre, c’è una porta USB di tipo C dedicata, un must per i dispositivi moderni. Questo design universale con supporto Type-C è compatibile con iMac, MacBook, Google Chromebook, Google Pixel, iPhone e altri dispositivi Type-C​.

Il Desire2 Monitor Riser Stand non è solo funzionale, ma offre anche un design ergonomico. Alza il monitor di 5 cm, riducendo lo sforzo degli occhi e del collo e promuovendo una buona postura. La robusta lega di alluminio può supportare una vasta gamma di dispositivi, compresi monitor di computer, laptop, computer all-in-one, stampanti e altri dispositivi, con un peso massimo di 31 lbs​.

Inoltre, l’aspetto premium dell’alluminio complimenta perfettamente i computer e i prodotti Apple come Macs, iMacs e MacBooks. Questo lo rende un’aggiunta ideale per qualsiasi setup Apple, pur rimanendo estremamente utile per qualsiasi altro setup di computer​.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta. Il Desire2 Monitor Riser Stand è un investimento che vi farà risparmiare non solo denaro, ma anche spazio sulla scrivania, sforzo degli occhi e del collo, e vi darà un aspetto elegante e organizzato. Approfittate subito del 5% di sconto e acquistate il vostro su Amazon a soli 75,99€. Non perdete l’opportunità di migliorare la vostra produttività e comfort!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.