Se temi che le tue cose possano essere rubate, ecco la soluzione moderna che cercavi. Grazie a questo Lucchetto Smart di eLinkSmart, tecnologico e super sicuro, puoi proteggere libri, Mac, bicicletta e perfino il pranzo a lavoro dalle zanne altrui con uno sconto esagerato in occasione del Black Friday: lo puoi acquistare adesso su Amazon a soli 17 con uno sconto del 16%.

Questo prodotto è perfetto per garage, armadietti, capannoni, valigie, zaini, recinzioni e cassetti in ufficio. Può registrare fino a 15 impronte digitali diverse (di cui 2 dell’amministratore). Resiste alle intemperie, al vento e alla pioggia, ed è molto facile da usare. Inoltre è incredibilmente sicuro perché non ha meccanismi di reset: solo l’amministratore può ripristinare o gestire le impronte digitali.

Funziona anche con l’app “eSmartLock” disponibile sia su Google Play Store che su App Store. Incredibilmente compatto ed efficiente, è realizzato in acciaio inossidabile di grado IP65. Vanta anche un lungo tempo di funzionamento attraverso la ricarica USB; con una carica completa la sua durata che varia dai 6 mesi fino a 2 anni che corrisponde a circa 2000 utilizzi.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista subito il tuo Lucchetto Smart di eLinkSmart su Amazon a soli 17,59€ grazie alle promozioni del Black Friday. Ricordati solo di acquistarlo prima della fine della promozione, quindi aggiungilo nel tuo carrello e completa l’ordine.