Logitech realizza una marea di accessori per i dispositivi Apple, e di questo ne siamo tutti contenti. Sì, perché parliamo di prodotti di ottima fattura e – nella maggior parte dei casi – più economici rispetto a quelli made-in-Cupertino. Oggi ti segnalo lo sconto del 32% sulla custodia Slim Folio per iPad di 7ª, 8ª e 9ª generazione. Il prezzo finale è di 70 euro, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Questa custodia permette di digitare come su un vero computer, in modo rapido e accurato e con tutta la comodità con una tastiera vera. E include anche tutti i tasti di scelta rapida di iPadOS per accedere con un solo tocco a file multimediali, volume e così via.

La custodia Slim Folio di Logitech – con tecnologia Bluetooth LE – utilizza due batterie a bottone sostituibili per alimentare la tastiera. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché grazie alla gestione smart dell’alimentazione potrai usare la custodia fino a 4 anni senza dover sostituire le batterie.

L’accessorio di Logitech costa normalmente 103,99 euro, ma oggi può essere tua a soli 70 euro (e qualche spicciolo) grazie al sopracitato sconto del 32%. Un vero affare per chi cerca una protezione per il proprio iPad, ma che preferisce la fruibilità stile notebook per il proprio dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.