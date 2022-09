Ripetiamo spesso qui su Melablog che Logitech è uno dei brand più amati dalla community Apple. Questo perché l’azienda svizzera da diversi anni a questa parte sta mostrando un forte interesse per l’ecosistema dell’azienda di Cupertino e con una certa costanza aggiorna il suo listino con prodotti pensati appositamente per Mac.

E proprio in queste ore Logitech ha presentato la sua gamma di periferiche “Designed for Mac”, ovvero realizzate per funzionare alla perfezione con tutte le configurazioni di Mac. Entrando nello specifico, sono quattro le new entry: la tastiera MX Mechanical Mini for Mac, il mouse MX Master 3S for Mac, il mouse ergonomico Lift for Mac e, infine, la tastiera Bluetooth K380 for Mac nella tinta Mirtillo.

Logitech: i nuovi prodotti della linea Designed for Mac

MX Mechanical Mini for Mac

A catturare l’attenzione è sicuramente la prima tastiera meccanica di Logitech ottimizzata per i Mac e dotata di tasti meccanici di ultima generazione Tactile Quiet. Non mancano la retroilluminazione intelligente e le possibilità di personalizzazione con Logi Options+.

Infine, la si può utilizzare con tre dispositivi Apple in contemporanea (macOS, iPadOS e iOS) e passare rapidamente da uno all’altro con la tecnologia Easy Switch. Acquistala ora su Amazon a 159,99 euro.

MX Master 3S for Mac

Questo mouse è già iconico, nonostante non abbia chissà quanti anni sulle spalle. Il suo design garantisce il massimo del comfort ed è dotato della rotella MagSpeed Electromagnetic che ti consente di sfogliare fino a 1000 righe in un secondo e di un sensore ottico da 8000 DPI. I clic, poi, a questo giro sono più silenziosi, ma incredibilmente precisi.

Al pari della tastiera meccanica sopracitata, anche l’MX Master 3S for Mac si può collegare fino a tre dispositivi Apple.

Mouse ergonomico Lift for Mac

Questo mouse si traduce in “comfort”. La sua particolarità sta nella forma, essendo una periferica ergonomica verticale, ideale soprattutto per gli utenti con mani di dimensioni medio-piccole. L’angolo di 57°, spiega Logitech, assicura una posizione naturale.

Tastiera K380

La K380 la conosciamo benissimo, essendo tra le tastiere multidispositivo più gettonate in assoluto. La novità è l’inedita colorazione Mirtillo. Il bundle che include anche il mouse è in preordine su Amazon al prezzo di 84,99 euro (l’uscita è fissata per il 4 ottobre).