È un mouse wireless gettonatissimo ed è, a detta di molti, la migliore periferica in circolazione di questa precisa categoria. Oggi, grazie al Black Friday, il Logitech MX Master 2S è disponibile su Amazon ad un prezzo fuori di testa. Lo sconto odierno sul mouse è del 50% e porta il mouse al suo nuovo minimo storico: solo 59,99 euro.

Con il Logitech MX Master 2S (ma in promo trovi anche il Pebble) puoi controllare facilmente fino a tre computer ed eseguire il copia/incolla di testi, immagini e file tra l’uno e l’altro (è richiesto il software Logitech Options). Con questo mouse scoprirai un controllo perfetto su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro, con una precisione massima di 4000 DPI.

Collegando l’MX Master 2S di Logitech al computer con il cavo di ricarica USB, in soli tre minuti avrai energia sufficiente per un intero giorno di utilizzo. Una ricarica completa può durare fino a 70 a giorni, ma il tutto varia – come è ovvio che sia – a seconda dell’uso.

La forma ergonomica e sagomata, poi, sostiene perfettamente la mano e il polso offrendo una posizione comoda e naturale. Il movimento è uniforme e preciso grazie ai pulsanti e allo scroller posizionati strategicamente.

Non stupisce il fatto che il mouse di Logitech stia andando a ruba in queste ore. Con lo sconto del 50%, è impossibile resistere, vero? Aggiungilo subito al carrello per non farti sfuggire questa ghiotta offerta.