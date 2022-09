Logitech MX Keys Wireless compatibile con Mac OS ad un prezzo SUPER su Amazon

Sii più produttivo con la tastiera wireless Logitech MX Keys e goditi un’esperienza di digitazione confortevole senza precedenti. Dotata di connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, nonché compatibilità con più piattaforme e dispositivi, MX Keys offre agli utenti un modo semplice per lavorare su tutti i sistemi. Scaricando il software Logitech Options e utilizzando la funzione Logitech Flow, gli utenti possono navigare, copiare/incollare testo, immagini e file tra tre computer Windows e Mac contemporaneamente. Acquistala ora su Amazon a soli 92,99€ invece di 129,00€.

Inoltre, è dotato di Smart Illumination, che accende automaticamente la retroilluminazione quando sei vicino e può anche regolarne la luminosità in base all’ambiente circostante. In condizioni di normale utilizzo, le MX Key possono durare fino a 10 giorni; tuttavia, con la retroilluminazione spenta, è valutato per durare fino a 5 mesi. Si prega di notare che la durata effettiva della batteria dipende dall’utilizzo.

L’illuminazione intelligente consente alla retroilluminazione di questa tastiera di accendersi automaticamente quando le tue mani sono vicine. Può anche regolare automaticamente la luminosità per adattarsi alle condizioni di illuminazione ambientale.

I tasti Perfect Stroke sono rientrati e hanno una stabilità migliorata per un’esperienza di digitazione ergonomica, reattiva e silenziosa. Logitech Flow consente agli utenti di lavorare su più sistemi Windows e Mac utilizzando lo stesso set di periferiche abilitate per Flow. Questo può aiutare a ridurre le distrazioni e ottimizzare il flusso di lavoro dell’utente. Tieni presente che ciò richiede il software Logitech Options.

Gli utenti possono accoppiare questa tastiera con un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth LE o il ricevitore USB Unifying incluso. Regolando le impostazioni nel software Logitech Options, gli utenti possono passare facilmente da un dispositivo all’altro toccando un pulsante.

Infine la batteria integrata è classificata per un massimo di 10 giorni di utilizzo o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Quando la carica è bassa, collega il cavo USB di tipo C incluso al tuo sistema per ricaricarlo. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.