Compatibile con Mac, Windows, Smart TV, Android e Chrome, la Logitech K400 è una tastiera con TouchPad integrato, e oggi è anche disponibile a un ottimo prezzo. Acquistala ora su Amazon a un super prezzo.

La Logitech K400 Plus è una tastiera wireless touch perfetta per gli utenti che cercano un controllo multimediale comodo e senza ingombri. Questa tastiera è ideale per usare con un PC, un Mac o una TV, e include controlli multimediali dedicati e un touchpad integrato.

È facile da configurare e utilizzare, poiché è plug-and-play e include il software Logitech Options per salvare le impostazioni preferite. Inoltre, la batteria dura fino a 18 mesi e c’è un pulsante on/off per prolungare la durata.

Questa tastiera wireless per TV offre anche una connettività senza fili con un raggio d’azione fino a 10m, e i tasti sono silenziosi per una navigazione confortevole. È compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 10 e successivi, Android 7 o successivi e Chrome OS.

Inoltre, la tastiera è resistente agli schizzi e ha tasti di lunga durata per una maggiore affidabilità. Incluso con la K400 Plus c’è un minuscolo ricevitore USB che può anche essere utilizzato per abbinare più dispositivi Logitech supportati. Sono inoltre disponibili una guida rapida e la scheda informativa standard su sicurezza e garanzia. Approfitta ora dello sconto del 37% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

