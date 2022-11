Logitech G733 LIGHTSPEED: cuffie wireless in sconto su Amazon del 30%

Immergiti nella musica, nei film e nei giochi con le cuffie da gioco RGB wireless G733 LIGHTSPEED di Logitech. Dotate di driver PRO-G da 40 mm e tecnologia wireless LIGHTSPEED, sono progettate per ridurre la distorsione e fornirti una qualità audio senza precedenti. Acquistale ora su Amazon a soli 119,00€ invece di 169,00€.

La sua morbida imbottitura in memory foam a doppio strato aiuta l’auricolare a rimanere comodo durante l’uso prolungato e il microfono rimovibile utilizza la tecnologia Blue VO!CE per sintonizzare la tua voce con filtri in tempo reale per comunicazioni chiare e di qualità da studio. Le G733 sono anche belle da vedere grazie all’illuminazione LIGHTSYNC RGB frontale a doppia zona sull’archetto e sui cuscinetti capace di gestire fino a 16,7 milioni di colori.

Inoltre può essere sincronizzata con periferiche compatibili come tastiere e mouse. Basta collegare il ricevitore wireless LIGHTSPEED a una porta USB disponibile per iniziare. La batteria ha una durata nominale fino a 29 ore con l’illuminazione spenta e 20 ore con l’illuminazione RGB attiva. Può essere ricaricato utilizzando il cavo in dotazione tramite la porta di ricarica USB di tipo C.

Utilizzando la tecnologia Logitech LIGHTSPEED Wireless, le cuffie da gioco G733 hanno una portata fino a 20 metri dal ricevitore USB. In più, puoi regolare il microfono rimovibile utilizzando filtri vocali personalizzabili come la riduzione del rumore, filtro passa-alto, equalizzatore, de-esser e altro per dare una qualità chiara e professionale alla tua voce.

Approfitta ora dello sconto incredibile del 30% e acquistale su Amazon, inoltre se ti abboni a Prime la spedizione delle cuffie sarà gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.