Un marchio, una certezza. Stiamo parlando di Logitech – già noto per i suoi accessori per i device Apple -, che domina su Amazon con la sua splendida tastiera G213 Prodigy con LIGHTSYNC RGB. Si presenta una come una periferica da gaming, ma in realtà è comoda per qualsiasi attività, essendo provvista anche del tastierino numerico. E poi, ovviamente, è compatibile con i Mac.

La notizia più interessante è che la tastiera #1 su Amazon è oggi acquistabile ad un prezzo davvero incredibile. Di norma costa 81,99 euro, ma oggi – grazie allo sconto del 57% – puoi portarla a casa a soli 34,99 euro.

Logitech G213 Prodigy, la tastiera perfetta

Tutti ne parlano splendidamente e il suo successo su Amazon non può mica passare inosservato. Ma perché la G213 Prodigy piace così tanto? Diamo un’occhiata alle specifiche tecniche: