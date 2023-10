Logitech G203 Mouse da Gaming al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime

Sei un appassionato di gaming o semplicemente alla ricerca di un mouse di alta qualità? Oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, il Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming è in offerta a soli 16,99€, con uno sconto del 19%. Ma attenzione, questa offerta è riservata ai clienti Prime!

Logitech G203 LIGHTSYNC a soli 16,99€ su Amazon solo per i clienti Prime!

Sensore da 8.000 DPI : garantisce una risposta precisa a tutti i movimenti, permettendoti di personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità che desideri.

: garantisce una risposta precisa a tutti i movimenti, permettendoti di personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità che desideri. Illuminazione LIGHTSYNC RGB: offre una gamma di ~16,8 milioni di colori personalizzabili, dando vita a effetti luminosi vividi e brillanti.

Design classico e confortevole : con 6 pulsanti programmabili, questo mouse è stato progettato pensando ai giocatori, garantendo comfort e controllo totale durante le sessioni di gioco.

: con 6 pulsanti programmabili, questo mouse è stato progettato pensando ai giocatori, garantendo comfort e controllo totale durante le sessioni di gioco. Tensionamento meccanico dei pulsanti : i pulsanti primari sono dotati di un sistema di tensionamento con molle in metallo, assicurando affidabilità e una maneggevolezza ottimale.

: i pulsanti primari sono dotati di un sistema di tensionamento con molle in metallo, assicurando affidabilità e una maneggevolezza ottimale. Compatibilità: il mouse è compatibile con Windows 7 o versioni successive, macOS 10.13 o versioni successive e ChromeOS.

In un mondo in cui la precisione e la reattività sono essenziali, il Logitech G203 LIGHTSYNC si distingue come uno dei migliori mouse da gaming sul mercato. E con un prezzo così vantaggioso, è un’opportunità da non perdere.

Se desideri elevare la tua esperienza di gioco o semplicemente avere un mouse di qualità superiore per le tue attività quotidiane, il Logitech G203 LIGHTSYNC è la scelta giusta. E con lo sconto del 19% riservato ai clienti Prime, non c’è momento migliore di adesso per acquistarlo. Affrettati e approfitta dell’offerta prima che termini!

