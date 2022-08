Logitech Crayon, alternativa ufficiale e low cost a Apple Pencil

Logitech Crayon è una matita digitale compatibile con tutti gli iPad rilasciati Nel 2019 e versioni successive: iPad, iPad ‎Pro, iPad Mini, iPad Air. È l’alternativa low-cost a ufficiale ad Apple Pencil di prima generazione, e oggi super scontata: anche senza un Coupon, la ordini a 54€ e spicci invece di 72€ .

Logitech Crayon ha al suo Tecnologia Apple Pencil, dunque è precisa e reattiva esattamente come l’omologa di Apple, e permette di scrivere e disegnare in modo naturale senza perdere una singola riga o ‎un dettaglio.

Grazie alla tecnologia di Palm Rejection, puoi appoggiare il palmo sullo schermo mentre scrivi, in modo naturale e senza affaticare il polso. Ogni tratto è perfetto, e se hai bisogno di una linea più spessa o più sottile, è sufficiente inclinare ‎la matita: la punta intelligente regola automaticamente lo spessore della linea.

Non è necessario effettuare alcuna associazione via Bluetooth: Logitech Crayon si collega all’iPad all’istante, in modo del tutto automagico e senza ritardi. Progettata per le esigenze di studenti e grafici, Logitech Crayon è perfetta per la scuola, l’ufficio o l’università. È robusta e ‎sagomata per rimanere in posizione e resiste a cadute fino a 1,2 metri di altezza.

La batteria di lunga durata offre 7,5 ore di scrittura con una singola carica.