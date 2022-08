Logitech Combo Touch per iPad Air in offerta speciale su Amazon

Migliora la tua produttività trasformando il tuo iPad Air di quarta e quinta generazione in un laptop grazie alla custodia con tastiera retroilluminata Combo Touch di Logitech. Realizzata con un liscio esterno in tessuto grigio oxford, questa custodia si collega al tuo iPad Air tramite lo Smart Connector e aggiunge una tastiera staccabile progettata per un’esperienza di digitazione comoda e fluida. Acquistala su Amazon a soli 149,99€ invece di 199,99€.

Dotata di 16 livelli di luminosità, la retroilluminazione della tastiera si adatta automaticamente all’ambiente in cui ti trovi, così puoi rimanere concentrato mentre usi i comodi tasti di scelta rapida per controllare i contenuti multimediali, eseguire ricerche e altro ancora. Inoltre, l’ampio touchpad integrato offre un controllo reattivo su varie app.

La custodia posteriore aderente è progettata specificamente per proteggere il tuo iPad Air, proteggendolo da urti e graffi consentendo il pieno utilizzo dei suoi pulsanti e porte. Il suo cavalletto integrato ha un’inclinazione di 60° che può essere regolata per una digitazione ottimale, ma anche per leggere, vedere un film e disegnare. C’è anche un ritaglio laterale che ti consente di collegare magneticamente la tua Apple Pencil all’iPad Air. Aprendo la custodia l’iPad si riattiva automaticamente e chiudendolo lo mette in modalità di sospensione.

Presenti anche alcuni tasti di scelta rapida:

Home

Luminosità dello schermo

Tastiera sullo schermo

Ricerca

Luminosità chiave

Controlli multimediali

Controlli del volume

Schermo acceso/spento

La tastiera è compatibile con iPad Air di quarta e quinta generazione (2020, 2022) modello A2316, A2324, A2325 e A2072. La trovi su Amazon in sconto del 25%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.