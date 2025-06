Logic Pro: nuove funzioni per beatmaking e produzione musicale

Apple dedica alla produzione musicale l’ultimo aggiornamento di Logic Pro, disponibile dal 28 maggio 2025 sia per Mac che per iPad. Questa versione introduce una serie di novità per il beatmaking e la creatività musicale, offrendo strumenti all’avanguardia per i produttori.

Una delle news più entusiasmanti è il nuovo Stem Splitter, che permette una separazione audio senza precedenti. Questo strumento è ora in grado di isolare con precisione elementi come chitarre e pianoforti, preservando una qualità audio impeccabile. Grazie a questa funzionalità, i produttori possono creare remix e tracce personalizzate con risultati professionali. A completare l’offerta c’è la funzione di submix, che consente l’esportazione selettiva di parti specifiche della traccia.

Un’altra caratteristica rivoluzionaria è la Flashback Capture, pensata per non perdere mai un’idea musicale. Questa funzione cattura automaticamente le esecuzioni non registrate, recuperandole facilmente attraverso comandi rapidi o pulsanti dedicati. Inoltre, la modalità Cycle consente di archiviare sistematicamente versioni diverse della stessa traccia, rendendo il processo creativo più fluido e intuitivo.

Per gli appassionati di musica elettronica, il pacchetto Dancefloor Rush rappresenta una risorsa imperdibile. Include oltre 400 loop, drum kit e una griglia Live Loops personalizzata, perfetta per creare tracce dinamiche e coinvolgenti. La versione per Mac si arricchisce ulteriormente con Magnetic Imperfections, che offre sonorità vintage ispirate al nastro analogico, e la collezione Tosin Abasi, ideale per gli amanti del progressive metal.

L’esperienza su iPad non è da meno grazie a Learn MIDI, un’interfaccia intuitiva che semplifica la configurazione dei controller esterni, fornendo un feedback visivo immediato. Su Mac, invece, il Notepad evolve integrando l’intelligenza artificiale di Apple per assistere nella scrittura dei testi, rendendo il processo di composizione ancora più creativo e intuitivo.

Le nuove versioni, Logic Pro 11.2 per Mac e Logic Pro 2.2 per iPad, sono già disponibili. Gli utenti esistenti possono scaricarle gratuitamente, mentre i nuovi acquirenti possono acquistare la versione per Mac a €229,99. Per iPad, è richiesto un abbonamento mensile di €4,99 o annuale di €49, con un mese di prova gratuita. È importante notare che i requisiti di sistema includono macOS Sequoia 15.4 o iPadOS 18.4.