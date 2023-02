Che tu ne abbia bisogno o meno, un localizzatore GPS a questo prezzo è da prendere senza pensarci due volte. Il prezzo di listino di questo utilissimo accessorio è di 39,99€, ma grazie allo sconto del 24% e al coupon valido per un ulteriore sconto del 40%, passa a 13 euro e pochi spiccioli.

Si tratta di un’offerta lampo, quindi destinata a terminare nel giro di pochissime ore. Questo significa che se sei interessato/a all’articolo, devi completare l’acquisto in tempi rapidissimi.

Localizzatore GPS, tieni tutto d’occhio direttamente dal tuo iPhone

Il localizzatore GPS di WanWayTech include una SIM internazionale che non può essere rimossa, è infatti assolutamente necessaria per il funzionamento del gadget. A tal proposito, è richiesta una tariffa mensile di 8,99 euro (o fino a 6,08 euro per i piani prepagati a lungo termine).

Il dispositivo aggiorna la posizione ogni 10 secondi, e la puoi controllare direttamente dal tuo smartphone utilizzando l’app Tracker One (da scaricare da App Store o Play Store a seconda del tuo device). Il localizzatore è munito di una batteria ricaricabile da 6000mAh, che può inviare dati sulla posizione anche dopo lo spegnimento.

Puoi impostare avvisi di geo-recinzioni e ricevere SOS e avvisi di eccessi di velocità. Quando la tua velocità supera quella preimpostata, riceverai un avviso per ricordarti di viaggiare in modo più sicuro. Ovviamente, riceverai una notifica di allarme anche quando qualcuno prova a rimuovere il localizzatore.

La garanzia fornita dal venditore è di 1 anno.

📢 Ricorda che si tratta di un’offerta a tempo e che per completare l’acquisto del localizzatore GPS per auto a 13,76€ devi spuntare la casella del coupon prima di aggiungere l’articolo al carrello. È necessario per ottenere lo sconto del 40%, che andrà ad aggiungersi a quello del 24% già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.