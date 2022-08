Localizzatore Bluetooth per iOS a METÀ PREZZO

Siete tra quelli che si perdono costantemente le chiavi di casa, non sapendo dove cercarle? Ecco allora che il gadget perfetto per voi scende di prezzo e entra in offerta su Amazon: potete infatti acquistare a 25,91€ questo pack contenente localizzatore bluetooth per iOS. Lo sconto in questione è composto da un 10% presente sul prezzo finale, e un coupon da attivare che emetterà un ulteriore sconto del 40%.

Utilizzando l’applicazione Apple Dov’è, potrete far squillare questo localizzatore bluetooth ATUVOS grazie all’altoparlante integrato, così da capire dove si trova l’oggetto al quale avete messo il prodotto Permette di trovare gli oggetti entro 120 metri di distanza, e vista la compatibilità con Siri, potrete chiedere all’assistente vocale Apple di far suonare questi tag per voi.

La rete dell’app Apple Dov’è è crittografata e anonima, nessun altro, nemmeno la Apple o il produttore del tracker può visualizzare la sua posizione. Essendo compatibile poi, in caso potrete mettere l’oggetto in modalità smarrito, così che quando verrà ritrovato emetterà dei suoni e informerà la persona che ha preso l’oggetto riguardo i dati per mettersi in contatto con voi.

Questo localizzatore, che nella confezione in offerta è presente in duplice copia, è resistente all’acqua e agli urti, è piccolo abbastanza da non essere scomodo ma comunque ben visibile, e emette dei suoni tra gli 80 e i 120 dB. La batteria che li alimenta è una CR2032, della durata di un anno: il produttore invita a sostituirla quando sta per finire, così da evitare di rimanere con il localizzatore scarico.