AirTag? No, vado sul tracker Atuvos: costa molto meno ed è compatibile con Dov'è

Ti dico subito che si tratta di un'offerta lampo, quindi devi volare (non in balconata eh...). Non è un AirTag, ma siamo lì.

