LOCALIZZA valigie e borse durante i tuoi viaggi con il tracker a MINI PREZZO

Stai per partire in vacanza e, come al solito, hai paura di smarrire borse e bagagli durante i vari spostamenti? Da adesso in poi potrai tenere traccia di qualsiasi oggetto personale con il Tile Mate Bluetooth! Il prodotto è in vendita su Amazon a soli 19,49€, con uno sconto del 35%.

Tile Mate è l’accessorio ideale per localizzare facilmente valigie, borse e altri oggetti durante i tuoi spostamenti. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Tile Mate Bluetooth: come utilizzare il tracker

Tile Mate Bluetooth è un dispositivo del tutto innovativo, con una portata di rilevamento di 60 metri, compatibile con Alexa, Google Home, iOS e Android, telecomandi e altro.

Si tratta di8 un oggetto Bluetooth che si connette con lo smartphone tramite l’app dedicata, a sua volta disponibile sia per iOS che per Android. Il dispositivo è davvero semplice da usare: basta collegare Tile Mate al tuo portachiavi, borsa o valigia e, se ne avrai bisogno, ti basterà aprire l’app per localizzarlo immediatamente.

Tile Mate è stato progettato per essere resistente e duraturo, in modo da resistere alle cadute e agli urti quotidiani. L’accessorio ha anche una funzione di allarme, che ti avvisa quando ti stai allontanando troppo dal tuo oggetto, in modo da non lasciarlo mai indietro.

Si tratta della soluzione perfetta per le persone che viaggiano spesso e hanno bisogno di tenere traccia dei loro oggetti, ma anche per chi ha semplicemente bisogno di un modo facile e veloce per trovare le cose che ha smarrito in casa. È compatibile con diversi dispositivi, rendendolo un accessorio versatile e adatto a molte esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.