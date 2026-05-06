Lo smartphone più venduto al mondo nel 2026 è questo modello di iPhone

Lo smartphone più venduto al mondo nel 2026 è un determinato genere di iPhone: scopriamo di quale si tratta.

Il mercato degli smartphone continua a muoversi su equilibri sottili, ma i dati più recenti raccontano una realtà ormai consolidata: Apple resta il punto di riferimento globale. A sorprendere, però, non è tanto il dominio dell’azienda quanto il modello che lo rappresenta. Secondo le rilevazioni preliminari di Counterpoint Research, il dispositivo più venduto al mondo nel primo trimestre del 2026 non è un top di gamma estremo, ma iPhone 17.

Un risultato che cambia la prospettiva. In un mercato sempre più polarizzato tra modelli premium e soluzioni accessibili, a vincere è un prodotto che riesce a collocarsi esattamente nel mezzo.

Il valore dell’equilibrio nel mercato globale: dominio iPhone

Il dato più significativo riguarda la distribuzione delle vendite. iPhone 17 avrebbe raggiunto circa il 6% del totale globale nel periodo compreso tra gennaio e marzo, superando modelli teoricamente più avanzati come iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro.

Questo scenario evidenzia un cambiamento nella domanda. Gli utenti non cercano più esclusivamente il massimo della tecnologia, ma un compromesso credibile tra prestazioni, prezzo e durata nel tempo. Apple, in questo senso, ha ridefinito il ruolo del modello standard, rendendolo centrale nella strategia commerciale.

Il risultato è evidente anche nella composizione della classifica globale, dove i primi tre posti sono occupati interamente da dispositivi Apple. Una concentrazione che riflette la capacità dell’azienda di controllare la fascia più alta del mercato con un numero limitato di modelli.

Una strategia che riduce le distanze

Alla base del successo di iPhone 17 c’è una scelta precisa: ridurre il divario rispetto alle versioni Pro. Negli ultimi anni, Apple ha progressivamente trasferito alcune caratteristiche avanzate anche sui modelli meno costosi, modificando la percezione del prodotto standard.

I miglioramenti riguardano diversi aspetti, dalla capacità di archiviazione di base fino alla qualità della fotocamera e al display con refresh rate più elevato. Elementi che, fino a poco tempo fa, rappresentavano un’esclusiva delle versioni più costose.

Questa convergenza ha reso il modello base più competitivo, ampliando il pubblico potenziale senza compromettere il posizionamento premium del brand.

Apple e Samsung: due modelli opposti

Se Apple domina la fascia alta con pochi dispositivi fortemente riconoscibili, Samsung continua a presidiare il mercato con una strategia opposta. La presenza nella top 10 di modelli come Samsung Galaxy A07 e Samsung Galaxy A17 conferma la forza della gamma media e bassa del gruppo coreano.

Si tratta di due approcci diversi ma complementari. Da una parte, Apple concentra le vendite su pochi modelli ad alto valore; dall’altra, Samsung distribuisce la propria offerta su una gamma più ampia, intercettando fasce di prezzo differenti.

Il risultato è un mercato sempre più segmentato, dove la competizione non si gioca su un unico livello, ma su più fronti contemporaneamente.

Un mercato sempre più concentrato

Un altro elemento che emerge dai dati di Counterpoint Research riguarda la concentrazione delle vendite. I primi dieci modelli rappresentano da soli circa il 25% del mercato globale nel trimestre, un livello mai registrato prima in questo periodo dell’anno.

Questo significa che pochi dispositivi riescono a catalizzare gran parte della domanda, lasciando agli altri un ruolo marginale. È un segnale chiaro di maturità del settore, dove la differenza la fanno brand consolidati e prodotti riconoscibili.

Il successo di iPhone 17 non è uniforme, ma si concentra in mercati strategici. Gli Stati Uniti e la Cina restano i principali motori della crescita, con incrementi a doppia cifra. Anche la Corea del Sud, tradizionalmente terreno favorevole a Samsung, mostra segnali di apertura verso i modelli Apple.

Questa espansione geografica rafforza ulteriormente la posizione dell’azienda, che riesce a mantenere una presenza solida anche in contesti altamente competitivi.