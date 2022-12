Lo schermo di iPhone scorre da solo? Ecco la soluzione

State digitando un messaggio o leggendo notizie su Internet, e all’improvviso -nessuno sa come- lo schermo di iPhone si muove da solo verso il basso. Non è un bug ma è una gran rottura di scatole, e per fortuna si può disattivare letteralmente con un tocco.

Il Problema è Reachability

C’è stato un tempo in cui iPhone si controllava tutto con un dito. Poi, a partire da iPhone 6, il display è iniziato a diventare sempre più grande, tanto da costringere gli utenti a usare due mani per digitare il testo o raggiungere le porzioni più distanti dello schermo. Così, Apple ha inventato una tecnologia che risolve il problema quando si può o vuole usare solo un dito: Reachability o Accesso Facilitato.

Questa feature, attiva di default, permette di abbassare la metà superiore dello schermo per raggiungerla più agevolmente con il pollice, quando si utilizza iPhone con una mano in orientamento verticale. Quel che accade, dunque, è che attivate per errore Accesso Facilitato senza rendervene conto. Ma qual è il gesto incriminato? Dipende dal modello di iPhone:

iPhone con Face ID: sul bordo inferiore dello schermo, scorrete verso il basso.

iPhone con il tasto Home: toccate leggermente il tasto Home due volte.

Disattivare Accesso Facilitato

Per disattivare definitivamente Accesso Facilitato la procedura è semplicissima:

Aprite Impostazioni → Accessibilità → Tocco Spegnete l’interruttore relativo a “Accesso facilitato”

D’ora in poi, la seccatura dello schermo che si muove da solo è risolta per sempre.

E se lo Schermo si Muove Ancora?

Se tuttavia doveste continuare a sperimentare altre stranezze o clic involontari sull’interfaccia di iPhone, probabilmente c’è qualcosa che non va con il Touch del dispositivo. Ma non è un problema software: al 99,99% si tratta di malfunzionamento hardware. L’unica soluzione in questi casi è chiedere aiuto in un centro autorizzato Apple.

