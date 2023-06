L'innovativo Google Pixel 7 Pro OGGI è tuo a 140 EURO IN MENO

Hai deciso di cambiare smartphone? Allora punta su uno dei dispositivi più innovativi sul mercato ovvero il Google Pixel 7 Pro, oggi a disposizione su Amazon a soli 756,65€, con uno sconto del 16%!

Questo smartphone ti offre prestazioni all’avanguardia, una fotocamera eccezionale e un’esperienza utente sorprendente. Acquistandolo adesso potrai risparmiare più di 140 euro sul prezzo di listino, oltre a pagare in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non perdere tempo e corri su Amazon, l’offerta è a tempo limitato!

Google Pixel 7 Pro: prestazioni eccezionali ad un prezzo mini

Il Google Pixel 7 Pro è dotato di specifiche tecniche straordinarie che lo rendono un vero e proprio gioiello della tecnologia. Il potente processore garantisce una velocità di elaborazione impressionante, consentendoti di eseguire le applicazioni più esigenti senza alcun problema. Inoltre, la memoria interna generosa ti permette di archiviare tutte le tue foto, video e file senza preoccuparti dello spazio disponibile.

La caratteristica distintiva del Google Pixel 7 Pro è la sua eccezionale fotocamera. Con una configurazione a triplo obiettivo, puoi scattare foto incredibili con dettagli straordinari e colori vivaci. La modalità notturna avanzata ti consente di catturare immagini chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. E se sei un amante dei selfie, la fotocamera frontale ad alta risoluzione ti permette di ottenere scatti perfetti in ogni momento.

Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici del Google Pixel 7 Pro offre una qualità visiva sorprendente. I colori sono vividi, i dettagli sono nitidi e la risoluzione è eccezionale. Goditi i tuoi contenuti multimediali preferiti con una resa visiva straordinaria e una chiarezza senza paragoni. Inoltre, la tecnologia HDR+ garantisce una visualizzazione ottimale dei dettagli nelle scene luminose e nelle zone d’ombra.

La sicurezza è una priorità per il Google Pixel 7 Pro. Grazie al riconoscimento facciale avanzato e al lettore di impronte digitali integrato, puoi sbloccare il tuo smartphone in modo rapido e sicuro. I tuoi dati personali sono protetti con la tecnologia di crittografia avanzata di Google, garantendo la massima sicurezza delle tue informazioni.

Non perdere questa occasione unica per possedere un dispositivo all’avanguardia a un prezzo incredibile. Oggi il Google Pixel 7 Pro è a disposizione su Amazon a soli 756,65€, con uno sconto del 16%. Non perdere altro tempo, l’offerta è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.