Linksys EA7500v3 Router Wi-Fi alta velocità, solo 29€

Se pensavi mandare in pensione il router cassone del gestore telefonico, per passare a qualcosa di più performante e soprattutto dotato di maggiore configurabilità, ecco il prodotto che potrebbe fare al caso tuo. Il Linksys EA7500v3 Router Wi-Fi vanta ottime prestazioni e oggi è anche scontatissimo a 29€.

Il Router WiFi 5 dual band EA7500v3 di Linksys costituisce un buon upgrade alla rete domestica, perché garantisce un segnale Internet fino a 140 m² e un supporto per più di 15 dispositivi wireless. Dotato delle tecnologie MU-MIMO e WiFi 5, il router fornisce segnali con velocità fino a 1,9 Gbps, più che sufficienti per lo streaming in 4K, per giocare online o lavorare da casa; include anche 4 porte Gigabit Ethernet. Queste le feature: