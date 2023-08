LG UHD 50" con AI ThinQ ad un prezzo stracciato: 220€ in meno

Appassionati di tecnologia e amanti del grande schermo, ecco un’offerta da non perdere! L’elegante e avanzata LG UHD 50”, parte della Serie UR80 2023, si presenta su Amazon a un prezzo stracciato di 429,99€, segnando un impressionante 34% di sconto sul prezzo originale. Se siete alla ricerca dell’esperienza televisiva definitiva, questa potrebbe essere la vostra occasione d’oro.

LG UHD 50″ con AI ThinQ a 220€ grazie al super sconto Amazon

Partiamo dal cuore di questa meraviglia: il Processore α5 Gen6. Questo potentissimo motore ottimizza ogni scena per una resa visiva impeccabile, garantendo immagini nitide e fluide. Accoppiato con la tecnologia HDR10 Pro, questo televisore offre neri profondi, bianchi brillanti e un’incredibile gamma di colori.

Per gli amanti del cinema, il Filmmaker Mode è una vera e propria manna dal cielo. Questa modalità rimuove tutte le interpolazioni, offrendo una visione del film esattamente come il regista l’aveva immaginato. Mentre per gli appassionati di videogiochi, il Game Optimizer garantisce una giocabilità senza lag, elevando ogni partita a un livello professionale.

Non dimentichiamoci delle comodità. Questo TV possiede Wi-Fi integrato e gira sul sistema operativo webOS 23, rendendo la navigazione e l’accesso alle app una brezza. L’AI ThinQ, insieme ad Alexa, trasforma il TV in un vero e proprio assistente virtuale, pronto a rispondere ai vostri comandi vocali. Per gli appassionati di sport, la funzione Sports Alert vi terrà sempre aggiornati sulle ultime novità delle vostre squadre preferite.

Infine, il Telecomando Puntatore rende la navigazione un gioco da ragazzi, offrendo una precisione senza precedenti e rendendo l’uso della TV un’esperienza intuitiva e coinvolgente.

Raramente si ha l’opportunità di avere a disposizione un prodotto di tale qualità a un prezzo così vantaggioso. L’LG UHD 50” della Serie UR80 2023 non è solo un televisore, ma un vero e proprio centro d’intrattenimento che porterà la vostra esperienza visiva al livello successivo.

Se siete pronti a fare il salto qualitativo e immergervi in una dimensione visiva senza precedenti, non lasciatevi sfuggire questa offerta. Fate clic, ordinate, e preparatevi a essere stupiti!

